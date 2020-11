Het streamschema van deze week

Een weekje pauze hebben we ook wel eens nodig, dus vorige week was het rustig. Deze week gaan we er weer volle bak tegenaan! Ons streamteam verkent deze week de ruimte, pakken hun voetbal carriére op en bezoeken de beangstigende ruïnes van Marokko. Check hier snel op welke tijden ze online zijn!

Maandag Denise Ghost Runner Demo 20:00 Daniel Fifa 21 proclubs VPG League Europe 19:30 Dinsdag Jacco Second Extinsion 19:30 Daniel Fifa 21 proclubs VPG League Europe 19:30 Woensdag Jacco Star Wars Squadrons 19:30 Denise Amnesia: Rebirth 20:00 Donderdag Daniel Fifa 21 proclubs VPG League Europe 19:30 Denise Half Life: Alyx 20:00 Jacco n.t.b. 19:30 Vrijdag Denise Viewergames 21:00 Jacco Factario 19:30