Het streamschema van deze week

De vakanties zitten er weer op. We hopen natuurlijk dat iedereen heeft kunnen genieten van zijn of haar vrije dagen. Ook hopen we dat je komende week weer komt kijken naar ons streamteam, die ook nu weer klaar staat met een week vol entertainment.

Dinsdag Jacco The Witcher 3 19:30 Jeroen Game Naar Keuze 20:00 Woensdag Jacco Fall Guys 19:30 Denise Forzo Horizon 4 / Fall Guys 19:00 Donderdag Daniel Fortnite / Fifa / Valorant / Warzone 20:00 Denise VR Half Life: Alyx & Beatsaber 17:00 Jacco The Witcher 3 19:30 Vrijdag Daniel Fortnite / Fifa / Valorant / Warzone 20:00 Denise Marbles/ Stream Racer/ Pummel Party 21:30 Zaterdag Daniel Fortnite / Fifa / Valorant / Warzone 20:00