Het schema van BlizzCon is bekend

Over een aantal dagen is het weer tijd voor BlizzCon! Ter voorbereiding heeft Blizzard het schema voor het evenement bekendgemaakt. Wat staat er op het schema?

Het schema van BlizzCon ziet er goed uit. Blizzard heeft ervoor gezorgd dat dit evenement genoeg heeft voor iedereen. Er zijn verschillende activiteiten waar jij deel van kan uitmaken. Waaronder

– Een behind the scenes sneak peek van Overwatch 2

– Artiesten die de Hive Boss van Diablo creĆ«ren

– Starcraft en Hearthstone toernooien

– Een deepdive (en meer) over World of Warcraft en Overwatch

Er is dus genoeg te doen! Wat verwachten wij bij GamingNation? Dat vind je hier terug.

Wij kunnen niet veel zeggen over Diablo 4, maar wat wel interessant kan zijn is de sneak peek van Overwatch 2. Volgens Blizzard krijgen wij wat “work in progress” gedeeld en een update over het ontwikkelingsproces. Wij kunnen er van uit gaan dat de games dit jaar niet zullen verschijnen.

Blizzard kan altijd een verassing in petto hebben voor ons, maar daar komen wij alleen achter tijdens BlizzCon.