Het nieuwste in GTA Online: nieuw voertuig, gratis DJ Pooh Tee, driedubbele beloningen in Power Play en meer

GTA Online-spelers kunnen nu een gloednieuwe auto aan hun collectie toevoegen, de benijdenswaardige Pfister Comet S2 Cabrio, te koop bij Legendary Motorsport.

Daarnaast brengt deze week Double Rewards in de Nightlife Leak Finale en de uitdagende Specialist+ Security Contracts – die beide debuteerden als onderdeel van The Contract.

Hoogtepunten van de update van vandaag zijn onder meer:

• Nieuw voertuig: de Pfister Comet S2 Cabrio, verkrijgbaar bij Legendary Motorsport

• Terugkerende modi: Every Bullet Counts, Hardest Target, Kill Quota en Power Play, waarbij de laatste Triple GTA$ en RP betaalt

• Dubbele GTA$ en RP op de Nightlife Leak Finale en Specialist+ Security Contracts

• Een gratis Orange DJ Pooh Tee voor elke speler die Dr. Dre ontmoet op de Los Santos Golf Club en de intro van The Data Leaks voltooit

• Een gratis Rockstar Studio Colors Sweater voor een bezoek aan Record A Studios deze week

• Wapenkortingen: gratis minigun, plus 50% korting op alle Mk II-wapenmods

• Voertuigkortingen: 50% korting op de HVY Insurgent, 40% korting op de Rhino Tank, Anti-Aircraft Trailer en Pfister Neon, 30% korting op de Överflöd Imorgon en 25% korting op de Enus Deity en TM-02 Khanjali

• De Coil Raiden is de hoofdprijs van deze week bij het Lucky Wheel

• Prijsrit en uitdaging: als je deze week in de Top 3 van negen verschillende Pursuit Series-races terechtkomt, verdien je de Annis-euro’s

• Testritten: The Vapid Dominator ASP, Dinka RT3000 en Übermacht Cypher

• Prime Gaming-bonus: spelers die hun Social Club-account koppelen aan Prime Gaming krijgen deze week een GTA$100K-bonus voor het spelen van deze week

Check de Newswire voor alle details rondom de nieuwe GTA Online update