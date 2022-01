Het nieuwe seizoen van 2022 start in League of Legends en League of Legends: Wild Rift

Fans keken al reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen, dat nu zijn grote entree maakt in League of Legends (PC) en League of Legends: Wild Rift (iOS/Android). Het nieuwe seizoen wordt afgetrapt met een animatiefilm die spelers naar de wereld van Runeterra brengt en veel nieuwe features en verbeteringen toont.

Nieuwe champions

League of Legends PC wordt uitgebreid met Zeri, the Spark of Zaun. Zij is de 15e champion die de Rift betreedt en wordt geïntroduceerd in Patch 12.2. Zeri is een ongeëvenaarde scherpschutter en maakt gebruik van een breed scala aan elektrische spreuken en mechanics. Ook wordt er in de komende maanden meer onthuld over andere nieuwe champions, waaronder een support en een jungler.

Visuele upgrades

Na grote vraag vanuit de spelers zal Udyr binnenkort te zien zijn in een nieuwe vorm. In de tussentijd kun je ook stemmen of Shyvana, Nocturne, Skarner, Tryndamere of Kog’Maw een visuele makeover verdient. Fans van de vos met negen staarten kunnen hun geluk niet op: Ahri krijgt later dit jaar een update van haar animaties en skins, net als Caitlyn vorig jaar.

Nieuwe skins

Dit seizoen komen nieuwe skins uit, o.a. voor Gangplank, Fiddlestick, Rek’sai, Trundle, Rell, Orianna en Heimerdinger. Sommige van de populaire skin types keren terug, zoals High Noon, Star Guardians, Bees en Monster Tamer. En er worden nieuwe skin types geïntroduceerd, waaronder Battle Bunny en Porcelain. Fans kunnen vanaf vandaag ook stemmen welke skin een update krijgt uit de Infernal, Gothic of Arclight skins.

In-game verbeteringen

Er worden ook in-game nieuwe features toegevoegd en verbeteringen doorgevoerd, met onder andere de introductie van Challenges. Met Challenges kun je jouw vooruitgang in het spel beter bijhouden en tonen. Er zijn verschillende achievements en momenten verdeeld in vijf categorieën. Ook komen er nieuwe verbeteringen zoals event passes voor het beter bijhouden van je progressie en rewards, evenals een nieuw type essence for mythic content.

League of Legends: Wild Rift

League of Legends: Wild Rift wordt uitgebreid met Elemental Rift en het ene element wordt dominant over de andere in iedere match. Dit zorgt ervoor dat het jagen op de draken nog doorslaggevender wordt voor de uitkomst van de match. Maar dat is niet alles! Sett, Yuumi, Karma en Shen komen naar de Rift, er komt een nieuw seizoen van Guild vs. Guild, en er volgen ook nieuwe unieke Wild Passes.

Lunar New Year

Tot slot wordt het nieuwe jaar ingeluid met een dedicated event: Lunar New Year. Dit event brengt nieuwe Firecracker skins voor Teemo, Diana, Xin Zhao, Sett en Tristana met zich mee. Deze worden eind januari ook beschikbaar op League of Legends (PC). Kijk voor meer informatie op de officiële website.

