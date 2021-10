Het lot van de personages in House of Ashes ligt in jouw handen!

In de schaduw van het Zagrosgebergte komt een Amerikaanse militaire eenheid onder vuur te liggen van Iraakse troepen. Het daaropvolgende vuurgevecht veroorzaakt een aardschok waarbij beide partijen in de ruïnes van een begraven Sumerische tempel vallen.

Nu alle communicatie is verbroken, zitten onze hoofdrolspelers in de val en moeten ze een manier zien te vinden om te ontsnappen – zonder te beseffen dat iets ouds en boosaardigs in de schaduwen is ontwaakt en hongerig is naar bloed.

Duik in deze angstaanjagende onderwereld waar het lot van de personages in jouw handen ligt, hun overleving hangt af van de keuzes die je maakt waarbij elke beslissing verschrikkelijke en gruwelijke gevolgen kan hebben. Ga deze levensbedreigende dilemma’s aan en leid onze protagonisten naar de veiligheid, alleen of met vrienden, deze Halloween.

Zullen Rachel King, Jason Kolchek, Nick Kay, Eric King en Salim Othman deze levende hel overleven? De keuze is aan jou!

House of Ashes komt op 22 oktober 2021 uit op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc en is nu al te pre-orderen.