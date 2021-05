Het lijkt erop dat Netflix zich in de game-industrie wil mengen

Volgens een rapportage ziet Netflix het wel zitten om iets met videogames te gaan doen.

The Information meldt namelijk dat Netflix in contact is met diverse ‘ veteranen uit de game-industrie’. De service zou namelijk ge├»nteresseerd zijn om games via een abonnement in bundels aan te bieden, net als Apple dat doet met Arcade doet.

Nadat Polygon navraag deed bij het bedrag gaf een woordvoerder te kennen dat het ‘spannend’ is om ‘meer met interactieve entertainment’ te doen.

“Onze leden waarderen de verscheidenheid en kwaliteit van onze content. Daarom hebben we ons aanbod voortdurend uitgebreid – van series tot documentaires, film, orginals in de lokale taal en reality-tv.Leden vinden het ook leuk om directer te reageren op verhalen waar ze van houden – door middel van interactieve shows zoals Bandersnatch en You v. Wild, of games gebaseerd op Stranger Things, La Casa de Papel en To All the Boys. Dus we zijn verheugd om meer te doen met interactief entertainment.”

Het is niet duidelijk hoe ver Netflix zich in de game-industrie wil gaan nestelen. Het bedrijf heeft immers al ervaring, zoals met de games die gebaseerd zijn op de Stranger Things IP en Netflix Infinite Runner.

Ook qua series en films gebaseerd op games heeft Netflix al heel wat gedaan en nog wat in petto. Zo verschijnt binnenkort Resident Evil: Infinite Darkness, een League of Legends animatieserie, een live-action serie van Assassin’s Creed en nog veel meer in ontwikkeling. En hebben we met de Castlevania serie en The Witcher-serie ook al een hoop gave dingen mogen zien.