Het kost je 500 uur om Dying Light 2 uit te spelen

Ontwikkelaar Techland geeft aan dat dit net zo ver lopen is als van Warschau naar Madrid. Dying Light 2 speel je dus niet in één avond uit!

Daarmee geeft Techland aan dat de zombie parkourgame boordevol content zal zitten. Je zal dus in The City een hoop moeten rondspringen, klimmen en zweven om alles te zien. Zo zagen we in de laatste trailer van Dying Light 2 al dat je kan rondzweven, waardoor je makkelijker van dak tot dak kan komen.

Het concept zal hetzelfde zijn als het Dying Light uit 2015, maar veel uitgebreider. Zo is de stad groter, heb je meer mogelijkheden om rond te bewegen en is er een heus clansysteem. Ook zullen jouw keuzes impact hebben in de stad, waardoor je goed moet nadenken aan wiens kant je staat in de strijd om de stad.

Het lijkt dus een opvolger te worden die alles groter lijkt te maken. Zo speelt Rosario Dawson, onder andere bekend als Ahsoka Tano uit de Mandalorian, een hoofdrol in Dying Light 2. Het geeft maar aan dat Techland meer geld ervoor uittrekt om een echte blockbuster ervan te maken.

De Poolse ontwikkelaar geeft in een reactie wel aan dat het aantal uur gebaseerd is op 100% completion, dus het hoofdverhaal zal (gelukkig) wat minder uren kosten. Desalniettemin is 500 uur een bizar hoog nummer, waarvan maar moet blijken hoe dat in de praktijk zal uitspelen. Vooral speedrunners staan er bekend om dat ze zulke cijfers verpletteren, doordat ze fouten en afsnijroutes misbruiken om het spel zo snel mogelijk uit te spelen.

Dying Light 2 zal op 4 februari 2022. verschijnen op de PC, maar ook op de last-gen en current-gen consoles. De Switch-versie zal te spelen zijn via de Cloud, omdat de hardware te zwak is om het spel goed te kunnen draaien.