Microsoft lijkt nog steeds niet helemaal door te hebben wat duidelijke communicatie is. Het bedrijf laat na de overname van Activision weten dat “sommige games naar de PlayStation-consoles komen, maar sommige exclusief voor Xbox blijven.”

We weten inmiddels hoe dit bij Bethesda is gegaan en daar bleek uiteindelijk alleen de games (Deathloop en Ghostwire: Tokyo) waar Sony een deal voor had geregeld nog naar de PlayStation-consoles te komen. Het heeft er in ieder geval veel weg van dat dit ook bij Activision Blizzard het geval is. De vraag is eigenlijk: tot wanneer heeft Sony een deal met de Call of Duty-uitgever gefixt?

Sony wist een jaar of vijf geleden namelijk een deal met Activision te maken, waardoor er exclusieve content naar de PlayStation-versies van Call of Duty kwam. Dit was de afgelopen jaren al een stuk kariger geworden, maar desondanks konden PlayStation-eigenaren wel eerder aan de slag met de b├Ęta van onder andere Call of Duty: Vanguard en Black Ops Cold War.

Call of Duty wel of niet exclusief?!

Toch geeft Phil Spencer tegenover Bloomberg wederom te kennen dat “Microsoft niet van plan is de community te fragmenteren” en dat games nog steeds voor “andere platforms” zullen verschijnen.

Dit is overigens niet de eerste keer dat Spencer zoiets dergelijks heeft gemeld. Op Xbox Wire meldde de Xbox chef ook al dat de games van Activision Blizzard “op verschillende platforms verschenen en ze deze communities in de toekomst zullen blijven steunen.”

Hiermee krijgen we dus nog steeds geen concrete antwoorden, maar dat komt ook doordat de deal van Microsoft nog niet rond is. Als de overname alle goedkeuring krijgt, zal dit in het fiscaal jaar 2023 gaan gebeuren, dat overigens in juli van dit jaar van start gaat.

Wat denken jullie? Zal Microsoft ervoor kiezen om alleen Warzone nog op PlayStation-platforms te ondersteunen? Of gaat het ook nieuwe iteraties uitbrengen op de consoles van diens concurrent? Laat het ons weten in de reacties!