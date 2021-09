Het brute verhaal van Diablo II: Resurrected in cinematische trailer

Nog maar anderhalve voor de legendarische remaster van Diablo II uitkomt. Op 23 september kunnen we beginnen en zoals gebruikelijk, krijgen we nog een vette trailer voor onze kiezen.

Blizzard heeft alle cinematics en filmpjes in Diablo II ook volledig vernieuwd. Verstandig, want dit was een groot struikelblok bij de remake van Warcraft 3, waarbij de oudere trailers hergebruikt zijn, tot grote frustratie van de spelers. Check hieronder de (nieuwe) beelden waarin het verhaal wordt uitgelicht en check hoe Diablo zelf tot leven komt.

Diablo II: Resurrected komt op 23 september uit voor de Nintendo Switch, Playstation 4 en 5, Xbox One en Series X|S en de PC.