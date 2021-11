Herbeleef je jeugdjaren met deze spelletjes voor PS1 die nog steeds geweldig zijn

De meeste herinneringen stellen we ons in onze verbeelding mooier voor dan ze in werkelijkheid waren. De auto’s uit de jaren tachtig waarin je op vakantie in het zuiden alleen kon afkoelen door het raampje open te zetten.

Airco, dat was toen geen standaardoptie. Of de vele sitcoms met ondermaatse grappen en een irritante lachband. Dit geldt ook voor videogames. De o zo populaire games die indruk maakten toen de eerste Playstation uitkwam, zijn nu niet meer om aan te zien. Toch zijn er enkele die de tand des tijds wel hebben doorstaan en nog steeds aangenaam zijn om te spelen.

Vegas Casino

Nu je ondertussen de volwassen leeftijd bereikt hebt en het internet afschuimt naar de leukste online casino’s, herinner je je misschien dat het allemaal begon met de casinosimulator Vegas Casino. In dit Las Vegas Casino beleef je de opwinding van de Strip op je Playstation en speel je de typische casinospelen zoals Baccarat, Roulette, Blackjack, Videopoker en zelfs Slots! Jij beslist hoeveel risico’s je neemt en probeert zoveel mogelijk fortuin te maken. Het is mogelijk om met vier spelers tegelijkertijd te spelen. Als je dus nog eens de verschillende aanbiedingen vergelijkt van gameontwikkelaars als NetEnt, Microgaming en de andere groten in de goksector, bedenk dan dat Midas Games er veel eerder bij was om het plezier van het casino naar de huiskamer te brengen.

Crash Bandicoot

Ken je Crash Bandicoot nodig? Het is het spel dat Sony voor Playstation ontwikkelde en uitgebracht werd in 1996. De videogame ging 6 miljoen keer over de toonbank. In het verhaal gaat hoofdpersonage Crash de strijd aan met de kwaadaardige Doctor Neo Cortex en zijn handlanger. Daarbij moet hij erin slagen zijn vriendin Tawna te redden. Door het grote succes van Crash Bandicoot volgde een hele serie. Voor elke nieuwe Playstation die uitkwam, werd ook een nieuwe Crash ontwikkeld. De originele broncode van het spel is ondertussen zoek gegaan dus bij Crash Bandicoot N. Sane Trilogy voor PS4 moesten de makers bijna van 0 beginnen. Alleen de originele Crash Bandicoot 3D basismodellen zijn bewaard gebleven.

GTA London

GTA is een van de populairste games ter wereld. De lancering van het eerste GTA game was in 1997 maar op 29 april 1999 werd het uitbreidingspakket Grand Theft Auto: London 1969 gelanceerd. Dat was en is nog steeds een schot in de roos. Het is ontwikkeld door Rockstar Canada. In dit game ben je een kleine bende die meer aanzien wil in de straten van Londen. Daarom neemt ze een hoop missies aan die gaan van bomaanslagen tot huurmoorden. Het verhaal speelt zich af in de late jaren 60 en elk aspect van hoe het leven toen in Londen was, is nagemaakt. Voor de liefhebbers van Grand Theft Auto is deze uitbreiding zeker een must.

Retro videogames zijn weer helemaal terug maar niet allemaal nog aangenaam om te spelen. Na al die jaren zijn gamers veel beter gewoon. Sommige games zoals Vegas Casino, Crash Bandicoot en GTA London blijven een plezier.