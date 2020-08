Help mijn vriendin is gamer!

Gamen is allang geen vrijetijdsbesteding meer die enkel aan mannen is voorbehouden. In de afgelopen jaren is het aantal vrouwelijke gamers gegroeid naar een derde van de totale gamende bevolking in Nederland. Tot dat percentage behoort ook mijn partner en nee, ze speelt niet alleen Sims! In deze column ga ik in op hoe het is om een gamer als vriendin te hebben.

In den beginne

Toen mijn vriendin en ik gingen samenwonen had ik alleen een Nintendo Switch. Het was de perfecte console om samen vrolijke spelletjes met Mario en co. te spelen. Veel Nintendo games zijn ‘familievriendelijk’ en daar heb ik niks op tegen, maar ik miste toch wel een beetje moord-en-doodslag-in-hoge-resoluties. Dus kocht ik niet veel later een Playstation 4 Pro. Op dat moment had mijn gamer vriendin net Zelda Breath of the Wild geplatinum’t, wat ik overigens erg indrukwekkend vond (en opwindend). Ze wilde zelf een Assassin’s Creed spel hebben voor de PlayStation 4, want daar had ze eerder een deel van gespeeld. Dus kocht ik Assassin’s Creed Odyssey. Nu zijn we een jaar verder en heeft ze niet alleen Odyssey van top tot teen uitgespeeld, maar ook Assassin’s Creed Origins, God of War en heeft ze mij ingehaald met Ghost of Tsushima. Kortom ze heeft de smaak te pakken!

Couples who game together, stay together

Door de titel van deze column zou je misschien denken dat ik iets te klagen heb, maar dat is absoluut niet zo. Op dezelfde manier dat mensen naar Twitch streams kunnen kijken, haal ik veel plezier uit mijn vriendin te zien gamen. Het is nooit een keiharde eis geweest dat mijn vriendin mijn hobby als gamer deelde, maar het is iets waar ik stiekem wel erg blij mee ben. Daarnaast speelt zij dus ook spellen die vrij agressief zijn en ‘hoofdzakelijk’ door mannen worden gespeeld. Ondanks dat ze ook voor de afwisseling iets ‘lieflijkere’ spellen speelt, is het niet iets wat haar tegenhoud de wat ‘stoerdere’ spellen te spelen. Daarnaast is het omgekeerde ook een feit en speel ik ook zo nu en dan iets lieflijkere games. Zo bezitten en beheren mijn vriendin en ik een prachtig eiland in Animal Crossing: New horizons genaamd Sharobië (combinatie van Sharon en Robbert).

Gamen kent geen gender

Het heeft mij doen beseffen dat gamen iets is waar tegenwoordig geen gender aan geplakt kan worden. Ondanks dat lijkt het nog steeds een praktijk waar bepaalde studio’s en uitgevers zich schuldig aan maken. Zo is er bij Ubisoft aan het licht gekomen dat in de laatste twee Assassin’s Creed spellen aanpassingen zijn gemaakt, omdat men bang was dat grotere rollen voor de vrouwelijke hoofdpersonen ten koste zou gaan van de verkopen. Toen ik dit aan mijn vriendin vertelde was ze verbaasd hierover. Ze heeft net zo goed van die spellen genoten, maar dat er dit soort beslissingen achter de schermen zijn genomen vindt ze vreemd. Persoonlijk zou het mij een worst wezen of je een vrouwelijke of een mannelijke protagonist hebt (of beide), maar ik denk dat het hebben van sterke vrouwelijke figuren in games net zo belangrijk is als in de rest van de media. Het is niet iets dat we moeten overcompenseren, maar het moet de samenleving op zijn minst weerspiegelen.

I have a dream..

Verder hoop ik dat in de toekomst steeds meer vrouwen deel uit gaan maken van de gamers community. Het idee dat het een hobby is voor zogenaamde ‘man-childs’ vind ik erg achterhaald en gun ik deze vorm van media entertainment totaal niet. Echter zijn er een hoop mannen die een speciaal game-kamertje hebben, omdat hun partner er niks mee heeft. Aan zulke situaties valt weinig te redden. Maar ik geloof dat in een perfecte wereld we al onze passies kunnen delen. Gamen hoort daarom in mijn opinie in de woonkamer thuis. Doordat vrouwen tegenwoordig steeds vroeger in contact komen met games ziet het er naar uit dat we steeds meer vrouwelijke gamers zullen krijgen. Dus hopelijk is deze ‘grens’ op een dag verdwenen en zitten we op een dag allemaal zij aan zij met een controller in onze hand.

Nog even een kleine shoutout naar Girlfriend Reviews, een YouTube kanaal over gamen vanuit de ogen van een vriendin gezien. Super grappig en zeer goed geproduceerd, dus check vooral een aflevering!

Heb jij een vriendin die gamet of ben je een vriendin die net zoveel speelt als haar vriend? Welke spellen spelen jullie graag samen? Laat het ons weten in de reacties!