Hello Neighbour 2 aangekondigd voor PlayStation 4 en PlayStation 5

Ontdek wat je buren te verbergen hebben in Hello Neighbour 2, die wordt uitgebracht op Playstation 4 en Playstation 5.

Gisteren heeft Playstation blog aangekondigd dat Hello Neighbour 2 wordt uitgebracht op PlayStation 4 en PlayStation 5. De aankondiging sluit aan op een bericht van vier jaar geleden, waarin werd aangekondigd dat de game naar de PlayStation zou komen.

Hello Neighbour 2 is een stealth horror game. Bij dit spel benadert Dynamic Pixels horror op een delicate manier met meer subtiele dingen, zoals griezelige buren, mysterieuze dingen en een stad met een geheim. Het spel wordt daarom ook bestempeld als een gezinsvriendelijke horrorhit.

In het eerste deel moest de speler ontdekken wat de buurman in zijn kelder verborg. In dit vervolg speel je als Quentin, een verslaggever die een reeks vermiste personen in de stad onderzoekt. Onder de vermiste personen valt bijvoorbeeld Nicky Roth, de oorspronkelijke hoofdpersoon. Het spel vindt zich plaats in een grote wereld met een uitgebreide selectie van nieuwe personages.

Het spel is eerder te spelen dan je denkt: bij een pre-order krijg je toegang tot de exclusieve b├Ęta, die op 7 april 2022 uitkomt. Wij kijken hier erg naar uit. Helaas moeten we nog even wachten. Daarom gaan wij dit weekend gratis online gamen op de PlayStation!