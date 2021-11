Hellblade: Senua’s Sacrifice PC-versie krijgt grafische update

De bijzonde game van Ninja Theory heeft zojuist een grote grafische update gekregen op de PC. het betreft dezelfde wijzigingen die de Xbox-versie afgelopen augustus ook al kreeg. Check hieronder welke dit precies zijn!

Volgens de beschrijving krijgt Hellblade verbeterde beelden, raytracing, DLSS– en AMD FSR-support. Grote kans echter dat de overige wijzigingen die de Xbox-versie heeft gekregen ook naar de PC komen. Zo zijn ook de materialen en particles geupgrade, evenals de LOD (level of detail). Hieronder zie je wat screenshots die de wijzigingen uitlichten, let hierbij vooral op het licht, de reflecties en het hogere niveau van details in kleine dingen.

Naast de grafische update heeft Ninja Theory ook verschillende toegankelijkheidsopties toegevoegd; zo is er een kleurenblind-filter, de mogelijkheid om de controls te remappen en nog meer. Ben jij van plan met deze update Hellbalde: Senua’s Sacrifice (opnieuw) te spelen? Laat het ons weten!