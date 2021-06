Hellblade 2, Forza Horizon 5, Psychonauts 2 en meer tijdens Xbox Games Showcase Extended

Microsoft was na de 90 minuten durende E3 persco nog lang niet uitgesproken. Tijdens de Extended Xbox Games Showcase werden een hoop games nog eens in het zonnetje gezet.

De show begon met Forza Horizon 5, de open wereld racegame die voor november gepland staat. De ontwikkelaars gingen nog iets verder op de gameplay en graphics.

Een andere topper voor dit najaar werd ook getoond, maar bevatten eigenlijk nagenoeg dezelfde informatie als we eerder deze week kregen. Halo Infinite had namelijk al een multiplayer “special” gehad, maar voor degene die het gemist hadden werd het geheel nog even herhaald.

Hellblade 2 was afgelopen zondag niet aanwezig, maar vandaag kregen we dan wel iets van de game te zien. Ninja Theory wil de tijd nemen voor de sequel en liet dus zien hoe de game in ontwikkeling eruit ziet.

De rest van de trailers en video’s zijn als volgt:

Daarmee kwam de ‘tweede’ show van Microsoft deze week ten einde. Zaten er voor jullie leuke games tussen? Laat het ons vooral weten in de reacties!