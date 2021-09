Hell Let Loose komt volgende maand naar consoles

Team17 heeft laten weten dat Black Matter’s Tweede Wereldoorlog shooter Hell Let Loose in oktober naar de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles komt.

Naast de aankondiging werd ook een trailer vrijgegeven, die overigens geen informatie gaf over bepaalde features, maar wel de toon van de game goed in beeld brengt. In de realistische shooter worden je skills echt getest.

De gameplay in Hell Let Loose onderscheidt zich van andere oorlogsschieters doordat je een klein squad rechtstreeks bestuurt terwijl je met andere squadrons co├Ârdineert in 50 vs. 50-gevechten verdeeld in kleinere squads. Elke troepenmacht heeft een commandant en de squadrons hebben squad leiders. Dit voegt een strategische laag toe die bij veel shooters op de markt ontbreekt, wat zorgt voor een verfrissende kijk op het shooter-genre uit de Tweede Wereldoorlog. En dan hebben we het nog niet eens over klassen, toeleveringsketens en versterkingen, allemaal features die bijdragen aan de strategie van elke match.

Black Matter lanceerde in 2017 een succesvolle Kickstarter voordat het werd opgepikt door uitgever Team17. Het werd in 2019 gelanceerd in Early Access en kwam dit jaar eindelijk volledig uit met positieve recensies. Het heeft momenteel een zeer positieve beoordeling op Steam, dus het lijkt erop dat het al een publiek heeft gevonden. Hopelijk kan het er ook een vinden op consoles.

Hell Let Loose is nu beschikbaar voor pc en zal op 5 oktober beschikbaar zijn voor PS5 en Xbox Series X/S.