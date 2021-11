Heist Maand in GTA Online: Dubbele Beloningen bij alle originele Heists, GTA$500K Bonus en meer

Deze maand viert GTA Online zijn meest bombastische scores: Heists. Spelers kunnen vanaf deze week diverse beloningen krijgen voor het voltooien van deze missies

Deze week zijn er dubbele beloningen bij alle vijf de originele Heists, samen met beloningen voor het voltooien van de bijbehorende finales, waaronder een bonus van GTA$500K en meer. En om de inspanningen van spelers te ondersteunen, kunnen Night Vision Goggles en Masks gratis worden opgehaald, terwijl Body Armour de hele week voor de helft is afgeprijsd.

Meer hoogtepunten van de update zijn onder meer:

• Dubbel GTA$ bij Auto Shop Client Jobs en Exotische Exports

• Dubbel GTA$ en RP bij de terugkerende Motor Wars

• Dubbel GTA$ en RP bij alle vijf de originele Heists: The Fleeca Job, Prison Break, Humane Labs Raid, Series A Funding, en The Pacific Standard Job

• Een bonus van GTA$500K voor het voltooien van de Heist Finales van Prison Break, Humane Labs Raid, Series A Funding en The Pacific Standard Job

• De Fleeca Circuit livery voor de Übermacht Cypher voor het voltooien van The Fleeca Job

• Een gratis Karin T-Shirt voor het inloggen deze week

• Nu beschikbaar in de Race Creator: De Dinka Veto Classic en Modern

• Gratis Night Vision Goggles verkrijgbaar bij Ammu-Nation en gratis Night Vision Masks verkrijgbaar bij Vespucci Movie Masks

• 50% korting op Body Armor en 30% korting op alle wapens bij Ammu-Nation

• 40% korting op high-end appartementen, samen met hun renovaties en aanpassingen

• Voertuigkortingen: 40% korting op de Mammoth Hydra, Buckingham Valkyrie, Savage, HVY Insurgent Pick-up, HVY Insurgent, JoBuilt Velum 5-Seater, Karin Technical, en Karin Kuruma (Armored)

• De Lampadati Casco is de Lucky Wheel hoofdprijs van deze week

• Prize Ride en Challenge: als je 6 dagen op rij in de Top 4 van een LS Car Meet Series Race staat, krijg je de Übermacht Cypher

• Test Rides: de Annis ZR350, Karin Futo GTX, en Karin Previon

• Prime Gaming Bonus: spelers die hun Social Club-account aan Prime Gaming koppelen, krijgen een bonus van GTA$100K voor het ergens deze week spelen, samen met een gratis LCC Sanctus motorcycle, verkrijgbaar bij Southern San Andreas Super Autos

• Prime Gaming-kortingen: 70% korting op de Western Company Besra en Truffade Z-Type

Check de Newswire voor alle details!