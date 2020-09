Heis vanaf vandaag de zeilen in Port Royale 4

Vandaag verschijnt Port Royale 4, ontwikkelt door Gaming Minds en uitgegeven door Kalypso Media, voor de PS4, Xbox One en PC. Bekijk hier de releasetrailer!

Port Royale 4 is een strategiespel waarin jij als kleine kolonie moet uitbreiden door middel van handelsroutes over zee. Bouw een vloot op, breid dorpen en steden uit en zorg er vooral voor dat je steeds rijker en invloedrijker wordt. Het spel zal over zes uur beschikbaar worden op Steam, dus wil je nog 10% korting op jouw aanschaf dan moet je er snel bij zijn!