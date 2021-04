Hedendaags Verdansk komt nooit meer terug in Call of Duty Warzone

Voor degene die nog hoopten dat tot as gekeerde Verdansk uit Call of Duty Warzone nog terugkomt, hebben we slecht nieuws.

Season 2 van Call of Duty Warzone eindigde met een flinke knal, nadat de zombies en de radiatie van het Nova 6 gas hun tol hadden geƫist, zat er niks anders op om er een nuke op te gooien. Daarmee kwam een einde aan een tijdperk, maar gelukkig voor degene die deze map koesterde zijn we nu nog steeds in Verdansk, maar dan bijna dertig jaar eerder.

Het Verdansk uit 1984 legt natuurlijk de brug met het vorig jaar verschenen Black Ops Cold War. In andere Battle Royale maps gebeurt het nog wel eens dat de oudere maps terugkeren, zoals dat bij Apex Legends nog wel eens gebeurd, maar daar lijkt Warzone geen voorbeeld aan te nemen.

In een speciale ‘ontwikkelaarsuitzending’ laat Raven Software’s Amos Hodge weten dat we de hedendaagse versie van Verdansk niet meer terug zullen zien.



“Spelers weten het niet, maar het huidige Verdansk … ze zullen het nooit meer in die staat spelen”,

zei hij.

“De huidige dag Verdansk is verdwenen en het komt niet meer terug.”

Hodge duikt nog dieper in op de details van Verdansk uit 1984 en zegt dat deze map zich in de lente bevindt, wat een van de redenen is om de belichting te veranderen, net als de toevoeging van de wat meer vrolijkere kleuren.

In een andere interview onthulde Hodge dat er ook upgrades voor de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles voor Warzone in ontwikkeling zijn en dat deze er binnenkort aan zullen komen.