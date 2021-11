Head of Design van Battlefield 2042 vertrekt

Het is met schokken en stoten verlopen, de lancering van Battlefield 2042 verliep niet helemaal goed. Men vind een hoop bugs en problemen waardoor het voor vele niet speelbaar is. Het is zelfs een van de slechtst beoordeelde games op Steam ooit.

Fawzi Mesmar gaat DICE verlaten, niet omdat Battlefield 2042 zo’n slechte start heeft gehad, maar omdat hij een goed aanbod kreeg bij een ander bedrijf, zo meld Video Games Chronicles. Dit aanbod kwam naar verluid al tijdens de ontwikkeling van Battlefield 2042, maar hij zou dit project eerst af moeten maken: “I have been made an offer I couldn’t refuse at another company that has been kind enough to wait for me until we have shipped Battlefield 2042. It was super important to me to be here with the team as we achieve this historical milestone”, aldus Mesmar.

Er is niet gemeld bij welk bedrijf hij nu aan de slag gaat, het is alleen bekend dat hij naar Stockholm vertrekt. Een grotere studio daar is bijvoorbeeld Avalanche, bekend van onder andere Rage 2 en de Just Cause-games. Wat DICE gaat doen qua opvulling van de functie is ook nog niet zeker. Wel melden ze dat het vertrek geen invloed zal hebben op de verbeteringen die EA en DICE willen doorvoeren.