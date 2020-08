HBO’s The Last of Us zal niet teveel afwijken van het bronmateriaal

Craig Mazin, de producer achter de aankomende HBO serie The Last of Us, heeft aangegeven dat fans niet bang hoeven te zijn dat de serie teveel af zal wijken van het verhaal en de personages uit het originele spel.

De producer, ook bekend van HBO’s populaire serie Chernobyl, geeft in een interview met BBC 5 (vanaf 31:26) aan de angst van fans te begrijpen dat het team achter de serie het verhaal niet ‘ zal begrijpen’ of ‘teveel wil veranderen’. Craig geeft daarbij aan nauw samen te werken met Naughty Dog’s Neil Druckmann, de schrijver van The Last of Us en The Last of Us Part II. Hij zegt ook dat hij al vastgestelde feiten uit het verhaal niet veranderd zullen worden, maar alleen worden ‘vergroot of verbeterd’.

I think fans of something worry that, when the property gets licenced to someone else, those people don’t really understand it, or are going to change it. In this case, I’m doing it with the guy who did it, and so the changes that we’re making are designed to fill things out and expand, not to undo, but rather to enhance.

Hij brengt daarnaast wel het punt op dat er bepaalde dingen op een andere manier benaderd moeten worden, omdat het nu om een televisieserie gaat en niet om een spel en dat hij alvast gaat schuilen in een bunker voor de onvermijdelijke kritiek van bepaalde fans:

We’re creating anew and we’re also reimagining what is already there to present a different format. It’s kind of a dream come true for me. I’m a little bit scared because a lot of emotions connected to this game are rather intense. I think I’m probably going to go hide in a bunker for a while because you can’t make everyone happy!

We weten nog vrij weinig af van de serie, behalve de regisseur en dat de Ellie, Riley, Tess, Marlene en Maria er sowieso in zullen zitten. Zijn jullie hyped, of gaat dit een domper worden?