Hawkeye komt na de lancering naar Marvel’s Avengers

Square Enix en Crystal Dynamics hebben middels een teaser laten weten dat Hawkeye na de lancering van Marvel’s Avengers het team zal komen versterken.

Dit deed de ontwikkelaar tijdens de tweede ‘War Table’, waar ook werd laten zien wat er in de bèta staat te wachten.

Het is eigenlijk geen verrassing meer dat Clint Barton’s alterego aanwezig zou zijn. De ontwikkelaar teasede zijn komst al maanden geleden.

Hawkeye zal, zoals je had kunnen verwachten, gewapend zijn met zijn bekende boog. Daarnaast zal hij ook met melee-aanvallen zich aardig zijn mannetje staan. In de trailer horen we Black Widow spreken over ‘shock arrows’, wat betekent dat er meerdere soorten pijlen zullen zijn.

Marvel’s Avengers verschijnt op 4 september voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Later dit jaar volgen de PlayStation 5 en Xbox Series X-versies en begin 2021 komt de heldengame naar Google Stadia. Kijken jullie al uit naar deze game? Je kunt namelijk volgende maand al aan de slag met de bèta.