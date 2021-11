Harry Potter: Wizards Unite stopt ermee

De mobiele game Harry Potter: Wizards Unite zal over een aantal weken niet meer te downloaden zijn. Uitgever WB Games gaat de stekker uit het project trekken.

Dit nieuws kwam van de officiële website van de game. Vanaf 6 december zal het spel in geen enkele appstore meer te downloaden zijn. Daarnaast zal vanaf 31 januari 2022 alle ondersteuning stoppen voor personen die de app nog wel hebben. Een reden voor het stopzetten werd niet gegeven. Het was wel duidelijk dat Harry Potter: Wizards Unite nooit de populariteit heeft bereikt van bijvoorbeeld Pokémon Go. Wellicht dat dit er iets mee te maken heeft.

Ondertussen is ontwikkelaar Niantic alweer met een andere mobiele game bezig. Pikmin Bloom zal een Pokémon Go-achtige game worden, maar dan met de bekende gekleurde wezentjes in de hoofdrol.