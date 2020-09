Hands-on: Call of Duty Black Ops Cold War multiplayer

Dit weekend mochten PlayStation 4-eigenaren aan de slag met de alpha van Call of Duty Black Ops Cold War. Ondergetekende ging er mee aan de slag en moest wennen aan de manier waarop de game speelt. Waarom lees je hieronder!

Call of Duty Black Ops Cold War speelt namelijk in veel dingen hetzelfde als we ieder jaar gewend zijn, maar toch zijn er weer kleine veranderingen die de gameplay anders aan laten voelen. De gameplay voelt namelijk een stuk sneller in sommige oppervlakken dan in Call of Duty Modern Warfare/ Warzone.

Dit meer in de zin van het bewegen en het schieten. Het gaat allemaal om misschien tiende van seconde, maar het is net genoeg om merkbaar te zijn. Dit is niet negatief, maar wel iets om even aan te wennen.

Iets wat weer minder snel aanvoelt, is het feit dat het ‘glijden’ van soldaten niet meer ten goede komt van je snelheid, want je zult namelijk afgeremd worden wanneer je dat doet. Dit voelt ook logischer aan, maar wordt dus wel even een kwestie van afleren als je dit veel in de huidige Call of Duty doet.

Call of Duty Black Ops Cold War speelt zich in de jaren 80 en dat betekent uiteraard dat we andere (oudere) wapens gebruiken. Alhoewel veel modellen wel gelijkenissen hebben, voel ook de wapens anders aan.

Gelukkig zijn al deze wapens nog steeds van allerlei attachments te voorzien in de gun smith, al zul je dit (vooralsnog) voortaan tussen de potjes door moeten doen. Waar Modern Warfare nog tijdens een potje de mogelijkheid gaf om die ene geluidsdemper nog op je wapen te schroeven, zit dat (nog) niet in Black Ops Cold War.

De Gun smith heeft niet veel veranderingen hoeven doorstaan, maar een die meteen opvalt, is het feit dat je nu percentage krijgt te zien voor je een attachment op je wapen zet. Zo kan dit voordelen hebben voor de stabiliteit, maar weer nadelen hebben voor de mobiliteit. Dit wordt dus percentueel aangegeven, wat natuurlijk nog overzichtelijker is dan wat we in Modern Warfare/ Warzone hebben.

Perks, attachments en de joker kaart

Een andere verandering qua indelingen van je attachments en perks zijn de kaarten die je erbij kunt selecteren. Deze kaarten geven je bijvoorbeeld de optie om drie extra attachments op je wapen te zetten of juist drie extra perks te gebruiken.

Het is dus mogelijk om acht attachments op je wapen te zetten, al gaat dit meestal wel ten koste van de snelheid ervan. Maar een sniper met dit aantal attachments kan er misschien wel voor zorgen dat jij de sniperkoning wordt/ blijft.

(typisch) Call of Duty

In de 6 vs 6 modi zul je overigens wel snel merken dat de maps echt klassieke voorbeelden van Call of Duty maps in een nieuw jasje zijn. De levels voelen niet al te groot aan, bieden de mogelijkheid aan om van langere afstand aan te vallen en zijn overzichtelijk.

Wat dat betreft, was ik eigenlijk bang dat er veel campers zouden zitten, maar dat valt (nog) behoorlijk mee. Natuurlijk zijn er bij sommige maps nou eenmaal betere plekken om te blijven om te snipen dan andere maps, maar ik heb me dit weekend niet geërgerd aan het feit dat je om elk hoekje moet kijken.

Ter land, ter zee en de missie

Een nieuwe modus die geïntroduceerd wordt in Call of Duty Black Ops Cold War is Combined Arms: Domination. Eigenlijk is dit een van de modus onder de Combined Arms, waarin Domination twee teams van 12 man het tegen elkaar opnemen. Het is dus een grotere variant van de bekende modus, maar dan met voertuigen. En dit was ook een van de modus die me het meest wisten te boeien, want het geeft toch weer net die frisse wind die een franchise als Call of Duty toch nodig heeft.

In de twee maps (Armada en Crossroads) moet je als team een aantal plekken ver- of heroveren en deze zolang mogelijk in bezit zien te houden. Armada speelt zich af in de Atlantische Oceaan en bevat schepen en jetski’s als voertuigen. Uiteraard zijn de andere schepen voorzien van boordgeschut en dit zorgt voor een hele andere gevecht dan je gewend bent. Je zult dus niet alleen moeten focussen op je missie en de vijand, maar ook hoe ze je benaderen/ onder vuur nemen.

Crossroads speelt zich af in een besneeuwde omgeving ergens in het voormalig Sovjet. Daar zijn sneeuwmotors en tanks die te gebruiken als voertuigen. De modus moet bekend aanvoelen voor degene die Battlefield hebben gespeeld, maar voelen toch net wat anders aan door de typische gameplay die Call of Duty met zich meebrengt.

Genoeg om weer een jaar op voort de borduren?

De alpha van Call of Duty Black Ops Cold War speelt eigenlijk zoals je van Call of Duty gewend bent, met her en der wat kleine aanpassingen. Het geeft je overigens ook meteen een hele lijst aan attachments die je normaliter eerst vrij zou moeten spelen, maar laat nog genoeg over om bij de volledige game te ontdekken. Ook qua wapens heeft Treyarch (hopelijk) nog een hoop verrassingen voor ons in petto. Er zitten nu al een aantal wapens tussen waar ik nog wel de nodige uren speelplezier aan ga beleven.

Daarnaast is er natuurlijk ook nog de Zombies modus en de singleplayer waar we naar uit kunnen kijken en zal ook Warzone deel uitmaken van Call of Duty Black Ops Cold War, maar is natuurlijk niet te beoordelen. Wat Treyarch tot nu laat zien, is eigenlijk wat we ieder jaar voorgeschoteld krijgen. Een iets vernieuwde game met her en der wat nieuwe modus. Dit bedoel ik overigens niet negatief, maar ik hoop stiekem dat de volledige game nog wat verrassingen met zich mee gaat brengen!