Halo: Reach-update lost problemen met audio op

Vanaf release kwamen er al klachten binnen met betrekking tot het geluid van Halo Reach. Gisteren is er een update geweest die Halo 3 toevoegt en de audio problemen zou verhelpen.

In de uitgebreide patchnotes van 343 Industries vinden we terug dat de deze audio issues ein-de-lijk verholpen zouden zijn. De audio is geüpdate met Waves integratie, waardoor deze dichterbij de Xbox 360 kwaliteit zou liggen. Gelukkig voor de fans, want er wordt al sinds vorig jaar geroepen dat de slechte audio gefixt zou worden.

Halo: Reach kwam als onderdeel van de Master Chief Collection in december van vorig jaar uit voor de PC en Xbox One. De audio problemen kwamen tot zover bekend niet voor bij de Xbox One versie.