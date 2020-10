Halo Master Chief Collection draait 120 fps op Xbox Series X en S

De collectie van Halo games uit de Master Chief Collection draaien nog soepeler op de Xbox Series X en S.

Microsoft neemt ook de Halo Master Chief Collection mee naar de volgende generatie en voorziet deze ook van een upgrade. Eerder bracht het bedrijf de collectie al naar de pc en nu belooft het bedrijf ook een grote upgrade voor de Xbox Series X en S versies.

De gehele collectie zal namelijk op beide consoles in 120fps draaien en dat geld voor zowel de singleplayer als multiplayer van de verschillende games. Ook zal de split-screen functie van de game in een betere framerate draaien. Ook de resolutie zal worden opgeschroefd naar 4K.

Dit is natuurlijk allemaal verkrijgbaar voor degene die een Xbox Game Pass-abonnement hebben.

✅ Fully Optimized on Series X|S

✅ 120 FPS in Campaign & Multiplayer

✅ Split-screen improvements & up to 4K on Series X

✅ Available for free to existing owners or those with @XboxGamePass on November 17 pic.twitter.com/Ufusdsyd8C

— Xbox (@Xbox) October 20, 2020