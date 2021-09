Halo Infinite’s volgende tech previews gaan deze en volgende week live

343 Industries heeft enkele details onthuld over de volgende fase in de pre-lanceringstests van Halo Infinite. Zoals beloofd krijgen we vanaf nu tot aan de lancering meer technische previews, met twee opeenvolgende weekenden, waarvan de eerste donderdag begint.

In tegenstelling tot de meest recente test, zullen de volgende tests beginnen met multiplayer. 343 wachtte tot de laatste paar uur van de vorige test om competitieve multiplayer mogelijk te maken en koos er in plaats daarvan voor om het grootste deel van de tijd te gebruiken om de game met bots te testen.

De eerste test, die plaatsvindt van 23-26 september, zal zich richten op 4v4 Arena. Het weekend daarna, 30 september – 3 oktober, staat volledig in het teken van 12v12 Big Team Battle. Meer details komen morgen in een aparte blogpost en een livestream.

Matchmaking is dagelijks beschikbaar in twee sessies, van 19:00 uur tot 23:00 uur VK en van 2:00 uur VK tot 6:00 uur.

Meer Insiders zullen worden uitgenodigd voor de BTB-test in het tweede weekend, dus registreer je nu / voltooi je profiel als je dat nog niet hebt gedaan.

Qua content kun je Social Arena (met een nieuwe kaart op 26 september), Bot Arena, rotatie in drie modi op Fragmentation, Training Mode, Weapon Drills, customization en de battle pass verwachten.

De twee technische previews zullen ook dienen om te kijken waar er nog bugs zitten in de maps, mechanica, modi en alles wat er ongewoon uitziet. Insiders hebben een speciale ondersteuningssite waar ze eventuele problemen kunnen melden, en sommigen zullen zelfs enquĂȘtes krijgen nadat het weekend voorbij is.

Halo Infinite staat voor 8 december gepland en komt dan naar de PC, Xbox One en Series-consoles.