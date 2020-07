Halo Infinite zou al eerder uitkomen als de fans niet zo kritisch waren over Halo 5. Deze waren namelijk niet blij met de richting waar de serie heen ging.

Het is de laatste tijd wel een topic in de game-industrie, fans die kritiek uiten op hun favoriete games. Het is de laatste tijd jammer genoeg de vraag of het uberhaupt wel fans zijn die hun ongenoegen te kennen geven, maar dat is een andere discussie.

Toen Halo 5 uitkwam waren er ook een hoop fans die niet blij waren met de richting die de serie onder 343 Industries aannam. Het gevolg hiervan is dat de ontwikkelaar het verhaal voor Infinite heeft herschreven en daardoor komt de game later dan verwacht.

343 Industries liet dit in een gesprek met YouTuber Alanah Pierce weten. Zij mocht voor de Xbox Games Showcase al aan de slag met Halo Infinite. In haar video geeft ze ook te kennen dat de demo gebaseerd is op een oude build, dat gamers niet perse het verhaal hoeven te hebben gevolgd om de game te kunnen spelen en dat de piloot mogelijk de vervanger van Cortana is.

Halo Infinite staat gepland voor dit najaar en komt dan naar de pc, Xbox One en Xbox Series X. De game krijgt voorlopig geen opvolger, maar vormt de basis van Halo in de komende tien jaar.