Halo Infinite is voorlopig het laatste avontuur van de Master Chief

343 Industries gaat na het voltooien van Halo Infinite niet meteen verder aan een volgend avontuur voor de Master Chief. Wel blijven ze Infinite een lange tijd ondersteunen.

In een interview met IGN laat de ontwikkelaar weten dat ze in de komende tijd niet aan een potentiële Halo 6 of Halo Infinite 2 gaat werken.

343 Industries ziet Halo Infinite als het begin van de toekomst voor het platform. De game vormt de basis die naar verloop van tijd alleen maar groter zal worden. Dit zal gaan door middel van nieuwe content die na de lancering zal worden vrijgegeven.

Zo zagen oplettende kijkers dat de demo van gisteren geen ray tracing bevat en dit blijkt dus pas na de lancering de optie zal worden toegevoegd. Volgens McCaffrey is het overigens niet zo dat Halo Infinite een live service game zal worden, zoals Destiny.

De reden dat we dus geen vervolg op Halo Infinite hoeven te krijgen, is volgens studiohoofd Chris Lee dat ze door content updates niet voorkomen dat er versplintering op komt zetten. Dit is iets wat bij numerieke vervolgen vaak wel het geval is.

Halo Infinite staat voor dit najaar gepland en komt naar de pc, Xbox One en Xbox Series X. De game werd gisteren getoond tijdens de Xbox Games Showcase en dat bleek dus een vroege versie van de game te zijn. Check de gameplay-video hier om de game in 4K te kunnen zien.