Halo Infinite verschijnt mogelijk op 15 november?!

Er is een afbeelding gevonden waarop de mogelijke releasedatum van Halo Infinite staat. Alhoewel het een opmerkelijke datum is wordt er op diezelfde dag wel een jubileum gevierd.

De releasedatum die door een Redditor werd gespot, ziet er overigens niet geheel overtuigend uit en waarom zou Microsoft deze niet al tijdens de Game Awards hebben aangekondigd als ze dit al wisten?!

Daar komt ook nog bij dat 15 november op een maandag valt en dat niet een dag is waarop normaal gesproken een triple AAA game verschijnt. Echter zijn er ook wat verzachtende omstandigheden, want op 15 november 2021 is het namelijk precies 20 jaar geleden dat de eerste Halo verscheen. Iets wat al eerder door 343 Industries’ Bonnie Ross werd aangehaald toen bekend werd dat de game in de herfst van 2021 zou verschijnen.

So proud of the work this team has accomplished and looking forward to sharing more soon. Fall of 2021…hmm, doesn't someone have an anniversary coming up? https://t.co/gB2ulpkx4J

— Bonnie Ross (@PlutonForEver) December 9, 2020