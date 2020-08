Halo Infinite vermoedelijk uitgesteld vanwege vele ‘uitbesteden’

De website Thurrot claimt dat het vele uitbesteden van delen van de game de reden is waarom Halo Infinite werd uitgesteld.

Hoewel het veel voorkomt dat ontwikkelaars bepaalde dingen gewoon uitbesteden, claimt de website dat dit bij Halo Infinite meer is dan gebruikelijk. Het vele uitbesteden zou er uiteindelijk voor gezorgd hebben dat er samenwerkingsproblemen tussen de verschillende ontwikkelaars ontstond. Dit zou overigens ook de reden zijn dat de voormalige creative director, Tim Longo, in 2019 is opgestapt.

Bovendien zou het extra werk dat 343 Industries aan het helpen aan de televisieserie van Halo niet al te best zijn voor de ontwikkeling van Halo Infinite. De tijd die ze daarin steken, hebben ze ingeleverd bij de ontwikkeling van Infinite.

Thurrot claimt ten slotte dat er veel geklaagd zou worden door leden van het ontwikkel en marketingteam over diens samenwerking. Er zou namelijk door sommige ontwikkelaars gevraagd zijn om te wachten met sommige onthullingen, maar daar werd dan niets mee gedaan.

Halo Infinite werd onlangs uitgesteld naar volgend jaar. Het is niet bekend wanneer de game precies verschijnt.