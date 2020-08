Halo Infinite uitgesteld naar volgend jaar

Het was na de, backlash van de Xbox Game Showcase, wel een beetje te verwachten. Halo Infinite is namelijk uitgesteld naar volgend jaar.

343 Industries heeft namelijk op Twitter laten weten dat ze de moeilijke keuze hebben genomen om de game uit te stellen. Vorige maand liet de ontwikkelaar al weten dat er ‘nog behoorlijk werk aan de winkel was’.

In de Tweet geeft men aan dat de game niet aan hun visie voldoet. Daarbij zorgt de coronacrisis voor meer uitdagingen dan eigenlijk nodig is. Het team wil de extra tijd dan ook gebruiken om deze uitdagingen aan te gaan, maar dit niet ten koste van het team te laten gebeuren.

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f — Halo (@Halo) August 11, 2020

Het is niet bekend tot wanneer de game precies uitgesteld is, maar daarover zullen we ongetwijfeld binnenkort meer over horen. Microsoft heeft overigens in een andere blogpost laten weten dat fans niet bang hoeven te wezen dat er nu geen games verschijnen bij de release van de Xbox Series X.

Kunnen jullie de keuze van Microsoft begrijpen om deze game uit te stellen? Of denken jullie hier anders over? Laat het ons vooral weten in de reacties!