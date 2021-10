Halo Infinite trailer geeft een kijkje op de singleplayer

Halo Infinite komt over ruim een maand naar de Xbox-consoles en PC en vandaag krijgen we zien hoe de singleplayer is verbeterd.

Vorige keer dat 343 Industries de singleplayer liet zien, wist het de fans alles behalve te bekoren. Desondanks leverde het gebeuren wel een nieuwe mascotte op voor Microsoft.

Nu de game een jaar langer de tijd gekregen heeft om te “rijpen”, geeft de ontwikkelaar een nieuwe trailer vrij waarin we meer te zien krijgen van de upgrades en vijanden uit de singleplayer.

Halo Infinite staat voor 8 december op de planning. Kijken jullie al uit naar het nieuwe avontuur van de Master Chief? Laat het ons weten in de reacties!