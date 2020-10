Halo Infinite producent Chris Lee verlaat project

Chris Lee, producent van Halo Infinite, heeft laten weten niet meer aan het project te zullen werken.

Bloomberg meldt dat Lee het project achter zich heeft gelaten en Halo Infinite in de handen van het huidige team heeft achtergelaten. De producent zegt zelf tegen de website dat hij naar ‘toekomstige mogelijkheden’ aan het kijken is en ‘ervan overtuigd is dat het team een geweldige game zal leveren’ en het voor hem tijd is om het project achter zich te laten.

Microsoft heeft inmiddels het nieuws bevestigd en laat weten dat Lee nog gewoon werknemer bij het bedrijf blijft. Lee is de tweede spraakmakende ontwikkelaar die het project verlaat, aangezien creatief directeur Tim Longo van 343 Industries de studio in augustus 2019 verliet, gevolgd door zijn opvolger, Mary Olson, in oktober van hetzelfde jaar.

Halo Infinite stond oorspronkelijk gepland als een lanceringstitel voor Xbox Series X / S in november, maar de game werd uiteindelijk uitgesteld tot 2021. Sinds het uitstellen van de game verschijnen er diverse berichten over de mogelijke reden erachter. Het zou zelfs mogelijk zijn dat de game pas in 2022 verschijnt.

