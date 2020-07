Halo Infinite ontwikkelaar geeft toe dat er nog werk aan de winkel is

343 Industries erkent dat de feedback die de Halo Infinite demo kregen wel degelijk gegrond is. Het team zou nog wat werk hebben aan de artstyle en de grafische kant van de game.

In een bericht laat het team namelijk weten dat ze de feedback over de visuals van de Halo Infinite demo hebben gehoord.

Qua artstyle wilde het team eigenlijk meer richting de klassieke artstyle gaan. In de blogpost meldt men:

“Op basis van onze lessen uit Halo 4, Halo 5 en Halo Wars 2 – samen met sterke feedback van de gemeenschap – hebben we besloten terug te gaan naar de legacy-esthetiek die de oorspronkelijke trilogie definieerde. Met Halo Infinite keren we terug naar een meer ‘klassieke’ kunststijl, een sleutelboodschap die teruggaat tot de allereerste onthulling die enthousiaste en positieve reacties opleverde. Dit vertaalt zich in een levendiger palet, ‘schonere’ modellen en objecten met minder ‘ruis’, maar dat betekent niet minder detail. Hoewel we beseffen dat dit niet ieders persoonlijke voorkeur is, staan ​​we achter deze beslissing en zijn we blij dat het resoneert met zoveel fans over de hele wereld.

We hebben jullie opmerkingen gelezen, we hebben de zelfgemaakte voorbeelden van de inhoud gezien en ja, we hebben de beoordelingen van Digital Foundry gehoord. In veel opzichten zijn we het hier eens over – we hebben werk te doen om een ​​aantal van deze gebieden aan te pakken en het niveau van trouw en algehele presentatie voor de laatste wedstrijd te verhogen.

De blogpost gaat nog dieper in op de feedback die gegeven is en de stappen die het team nu aan het ondernemen is. Ook wordt erin herhaalt dat de demo van een vroege build van de game is.

Het team doet overigen ook een uitspraak over de campagne, want daarbij hopen ze het op de Xbox Series X in 4K 60fps te kunnen draaien. Voor pc-spelers zullen er overigens andere settings komen, maar daarover zal in de komende maanden meer informatie worden vrijgegeven.

Halo Infinite komt dit najaar naar de Pc, Xbox One en Xbox Series X.