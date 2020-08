Halo Infinite Nintendo 64 demake ziet er fantastisch uit

Als Halo Infinite op de Nintendo 64 was uitgekomen, moet het er ongeveer uitgezien hebben als onderstaande trailer.

YouTuber Hoolopee heeft weer een fantastische demake gemaakt. Dit keer van Halo Infinite, maar dan voor de Nintendo 64. In de video zien we een klein deel van de demo die Microsoft vorige maand liet zien en ook nog een klein stukje zelfgemaakte content. Laat dat laatste stukje nou net de serieuze toon uit de game halen en een leuke referentie naar ‘Craig the Brute’ maken!

Wees eerlijk: als deze game nou uit zou komen, had je dan ook je Nintendo 64 van zolder gehaald, toch?