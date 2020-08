Halo Infinite niet volledig “open world”

Halo Infinite heeft geen volledige ‘open world”, maar je kan teruglopen en gebieden verder ontdekken waar je al geweest bent.

Dit nieuws komt van een verslag dat gepubliceerd is door Destructoid. Volgens het verslag heeft associate creative director Paul Crocker verteld dat hoewel je door nieuwe gebieden heen trekt om het verhaal te volgen, je die gebieden opnieuw in kan gaan nadat je ze doorkruist hebt.

“Het simpele antwoord is dat het zich plaats vindt in een gigantische wereld die open is en uitgebreid. We hebben een verhaallijn die je er doorheen trekt, welke zodoende bepaalde gebieden ontgrendeld. Maar terwijl je er doorheen vordert, heb je de mogelijkheid terug te gaan en naar hartelust te verkennen. Er valt een hoop te ontdekken in de wereld.” Aldus Paul Crocker.

Jerry Hook, het hoofd van design van Halo Infinite, voegde hier nog aan toe hoe deze “pseudo open world” belangrijk is voor het verbeteren van je uitrusting.

“Terwijl Chief de ring verkent gaat hij meer uitrusting vinden. Hij gaat altijd manieren vinden om zijn uitrusting te verbeteren. En het gaat niet alleen om kracht, maar het gaat om opties voor de speler. We willen zorgen dat de spelers de keuzes kunnen maken om succesvol te zijn op de manier dat zij het spel willen spelen.” Aldus Jerry Hook.

Kortom, als we deze twee uitspraken samenvoegen wil het zeggen dat het belangrijkste doel van terugkeren naar oude gebieden het verbeteren van je uitrusting en wapens is.

Het is vast de moeite waard om terug te keren naar eerder bezochte gebieden nadat je een beetje je niveau verhoogt hebt. Zo kan je waarschijnlijk uitrusting vinden waarmee je latere gedeeltes makkelijker aan kan.

