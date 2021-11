Halo Infinite multiplayer nu te spelen

Microsoft heeft een leuke verrassing voor degene die Halo Infinite willen spelen, want de multiplayer is namelijk voor alle Xbox-gebruikers al verkrijgbaar.

Dit doet Microsoft ten ere van het 20 jarige bestaan van de serie. Halo Infinite stond immers pas voor 8 december gepland. Deze vroege lancering is een behoorlijke actie (Xbox verwacht ongetwijfeld dat Halo Infinite enorm populair zal zijn op Xbox Game Pass).

Aangezien de multiplayer cross-play en cross-progression ondersteunt tussen pc, Xbox Series X/S ondersteunt, is dit een verrassende launch waar veel spelers van kunnen genieten — of in ieder geval beginnen te genieten voorafgaand aan de volledige release van de game komende maand. Met deze vroege lancering kun je alle maps van de game spelen, genieten van alle wapens en ook de volledige Halo Infinite Battle-pas bekijken.

De onthulling is echter niet zo schokkend als het had kunnen zijn; in het weekend groeven nieuwsgierige internetspeurders de officiële winkelpagina van Halo Infinite in en vonden verwijzingen naar een ‘release’PreOrderReleaseDate’-datum’-tag van 15 november. Toen dit eenmaal op internet kwam, werd de releasedatum snel terug gezet naar 8 december. Hmm.

Zowel Tom Henderson als Jeff Grubb gaven op sociale media te kennen hierover gehoord te hebben en zeiden dat de geruchten over een geplande vroege lancering van de multiplayer correct waren. Het enige wat dus wel op 8 december zal verschijnen is de singleplayer van Halo Infinite.