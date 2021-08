Halo Infinite minimum en aanbevolen specs onthuld

Als jij van plan bent om op 8 december de game Halo Infinite op de pc te spelen, is het wellicht handig om te checken of je PC wel aan de vereisten voldoet.

De PC-versie van Halo Infinite zal via Steam en de Microsoft Store verkrijgbaar zijn. Daarvan heeft eerstgenoemde de minimun en aanbevolen specs onthuld.

Minimum

Required: 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 RS3 x64

Processor: AMD FX-8370 or Intel i5-4440

Memory: 8 GB RAM

Graphics: AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: Version 12

Storage: 50 GB available space

Aanbevolen

Required: 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 19H2 x64

Processor: AMD Ryzen 7 3700X or Intel i7-9700k

Memory: 16 GB RAM

Graphics: Radeon RX 5700 XT or Nvidia RTX 2070

DirectX: Version 12

Storage: 50 GB available space

Halo Infinite is vanaf 8 december verkrijgbaar. De game zal ‘gratis’ zijn voor Xbox Game Pass-abonnees en de multiplayer wordt free-to-play voor iedereen.