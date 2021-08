Halo Infinite lanceert zonder campagne co-op en Forge

Ondanks dat 343 Industries een jaar extra de tijd kreeg voor Halo Infinite zal de game niet alle modi bij de lancering bevatten.

343 Industries heeft namelijk een update gegeven over de ontwikkeling van Halo Infinite en laat daarin weten dat de co-op voor de singleplayer en Forge niet aanwezig zijn bij de lancering.

Volgens Joseph Staten had het team meer tijd nodig om de modi aan hun standaard te kunnen laten voldoen. Gezien het een live service game is, denkt het team dat ze deze features beter uit kunnen brengen als deze “langer in de oven” hebben gezet.

Terwijl we het team hebben gefocust op het afsluiten en ons echt hebben gefocust op een kwaliteitservaring voor de lancering, hebben we de zeer moeilijke beslissing genomen om de co-op van de verzendingscampagne uit te stellen voor de lancering”, aldus Staten. “En we hebben ook de harde oproep gedaan om de verzending van Forge ook na de lancering uit te stellen.

We gaan de campagne co-op en Forge nog een beetje langer in de oven houden, en als ze dan klaar zijn, gaan we geef ze volgend jaar vrij als onderdeel van onze seizoensgebonden routekaart.”

De campagne co-op zal nu in Season 2 gaan verschijnen, terwijl Forge zelfs een in-game seizoen zal verschijnen. Tussen elke Season zal zo’n drie maanden zitten.

Daarnaast zal de pc-versie ook een feature bij lancering missen, namelijk de split-screen multiplayer. Het team is momenteel bezig met het aanpakken van dingen die naar voren zijn gekomen tijdens de technische preview, zoals bugs en dergelijke. Insiders kunnen binnenkort de volgende multiplayer-test verwachten, en deze zal PvP-, 4v4- en Big Team-wedstrijden bevatten. Na de release kunnen Insiders Forge ook testen voor de lancering in de game.

Halo Infinite wordt dit najaar uitgebracht voor pc- en Xbox-consoles, en 343 zegt dat het binnenkort een releasedatum zal onthullen.