Halo Infinite laat van zich zien met nieuwe screenshots

Er zijn nieuwe screenshots van Halo Infinite online gekomen.

De screenshots zijn gepubliceerd via een blogpost op Halo Waypoint. Daarop is met name meer van de spelwereld Zeta Halo te zien. Naast screenshots valt er ook het nodige artwork te bewonderen en gaat de 343 Industries dieper in op de ontwikkeling van de game. Halo Infinite had eigenlijk simultaan met de lancering van de Xbox Series X en S moet verschijnen. Na wat wisselende reacties op de eerste onthulling, besloten 343 en Microsoft vervolgens meer tijd te schenken aan de ontwikkeling. Bijvoorbeeld in het aanbrengen van grafische verbeteringen. De release van de game staat nu gepland voor ‘ergens dit jaar’. Het gaat daarbij om een lancering voor Xbox Series X en S, Xbox One en PC.