Halo Infinite krijgt aanpassing aan micro transactions

We hebben de discussies over de winkel, bundels en prijzen nauwlettend gevolgd sinds de lancering. Met behulp van gegevens en feedback van de gemeenschap gaan we veranderingen doorvoeren in de manier waarop we artikelen verpakken en prijzen in Infinite. Het begint allemaal volgende week. Vanaf dinsdag zal de ervaring in de winkel verschillen van week tot week. Wij zijn wij gericht op het verlagen van de prijzen over het gehele assortiment, het bieden van sterkere waarden in onze bundels, beginnen met het plaatsen van individuele artikelen buiten bundels en meer.” Aldus Hook op twitter