Halo Infinite komt gewoon naar de Xbox One

343 Industries heeft een einde gemaakt aan het gespeculeer over het mogelijk annuleren van de Xbox One versie van Halo Infinite. Deze zal namelijk gewoon volgens planning verschijnen.

Er deed namelijk een gerucht de ronde dat 343 Industries Halo Infinite alleen nog voor de Xbox Series-consoles en pc zou uit brengen. Dit werd namelijk gespot op de LinkedIN pagina van Chad Mirshak, a Halo Infinite UI designer.

Wat dat betreft zijn LinkedIn pagina’s geen goede bron van informatie, aangezien deze niet altijd even snel geüpdatet worden. Echter in de about-sectie van Mirshak staat overigens wel gewoon vermeld dat de game ook op de Xbox One zal verschijnen en inmiddels is dit ook aan de ‘Experience sectie’ toegevoegd.

Echter was het kwaad al geschiet en werd er volop gespeculeerd over de mogelijkheid dat de Xbox One-versie van Halo Infinite geannuleerd zou zijn. Gelukkig was er iemand nog wel zo slim om de informatie ook bij een ontwikkelaar voor te leggen.

John Junyszek, Halo-communitymanager bij 343, beantwoordde de vraag met een stevig nee. “Nee. Laat me alsjeblieft genieten van de vakantie, ”antwoordde Junyszek op Twitter.

Het is duidelijk dat Microsoft later nog steeds naar buiten kan komen en kan bevestigen dat de Xbox One-versie is geannuleerd, maar dit zal nu waarschijnlijk niet gebeuren. Halo Infinite staat gepland voor ergens volgend jaar, dus het zal de komende maanden ongetwijfeld veel duidelijker worden wat de plannen van de studio zijn. Er wordt immers ook nog steeds geroddeld over de mogelijkheid dat de game in twee delen verschijnt, al is dit al eens eerder officieel ontkent.