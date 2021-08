Halo Infinite datamine onthult Battle Royale spraaklijn

De multiplayer test van Halo Infinite wordt helaas niet bepaald vergeten door de gameplay. Het lekken van singleplayer details en nu ook mogelijk een Battle Royale lijken de hoogte/ dieptepunten van het weekend te zijn.

Fans konden dit weekend dan eindelijk aan de slag met het voorproefje op het langverwachte Halo Infinite, maar helaas werd deze in eerste instantie “verpest” doordat ontwikkelaars belangrijke bestanden erin hadden laten staan, waarin spoilers voor de singleplayer gespot werden.

Echter zagen dataminers goud geld in de bestanden en gingen daar ook helemaal los op. En zo’n datamine heeft een spraakclip ontdekt waarin Battle Royale wordt aangekondigd. De clip, die je op deze site kunt beluisteren, is vergelijkbaar met bestaande spraaklijnen voor verschillende andere spelmodi, zoals Slayer. De iconische omroeper van Halo is meestal het eerste wat spelers aan het begin van de wedstrijd horen.

Dezelfde omroeper kondigt ook andere evenementen in multiplayer aan, zoals wanneer spelers bepaalde medailles verdienen: zoals dubbele moorden. Gezien de aard van deze clip, zou dit een indicatie kunnen zijn dat Halo Infinite een Battle Royale-modus krijgt, of op een gegeven moment was.

Dit is duidelijk geen bevestiging dat dit nog steeds het geval is, omdat de spraakregel misschien gewoon verwijst naar een andere modus in Halo Infinite die de naam Battle Royale krijgt, maar het niet de modus is waar we aan denken. BR kan ook helemaal geen modus zijn en kan een soort medaille of mid-game-evenement zijn dat een call-out rechtvaardigt.

343 Industries ontkende meerdere keren eerder geruchten dat Halo Infinite een Battle Royale-modus krijgt, maar de plannen zijn mogelijk gewijzigd.

Halo Infinite komt dit jaar naar pc, Xbox One en Xbox Series X/S.