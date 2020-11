Halo 4 komt volgende week naar pc

343 Industries is de afgelopen tijd al druk bezig geweest om Halo Reach tot en met Halo 3 in de Master Chief Collection voor de pc te krijgen. Volgende week wordt daar ook Halo 4 aan toegevoegd.



Via een nieuwe trailer laat de ontwikkelaar weten dat Halo 4 op 17 november aan de Master Chief Collection wordt toegevoegd. Volgens 343 Industries is Halo 4 geoptimaliseerd voor de pc, met een ‘volledig geremasterede campagne’ en de volledige multiplayermodus.

Op diezelfde dag verschijnt ook de patch voor de next-gen upgrade voor de collectie. Deze patch zorgt ervoor dat de games uit de collectie in 4K en 120fps speelbaar zijn op de Xbox Series X.

Halo 4 is overigens ook de laatste game die aan de Master Chief Collection wordt toegevoegd. De Halo Master Chief Collection is op de pc verkrijgbaar via Steam en de Microsoft Store. De console-versie is ook onderdeel van Xbox Game Pass.