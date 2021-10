Halloween week in GTA Online: Waarnemingen van Peyote Plants en meer

Seizoensfeesten zijn in volle gang in GTA Online, met driedubbele beloningen in de angstaanjagende Halloween Bunker Series en dubbel van het gebruikelijke in verschillende modes met Halloween thema.

Daarnaast zijn er berichten over psychedelische Peyote-planten in de heuvels en achtertuinen van Los Santos die bijdragen aan de chaos die vorige week in GTA Online is ontketend.

Hoogtepunten van de update zijn onder meer:

Driedubbel GTA$ en RP in de Halloween Bunker Series

in de Halloween Bunker Series Dubbel GTA$ en RP bij modes met Halloween thema: Alien Survivals, Slasher, Come Out to Play en Condemned

bij modes met Halloween thema: Alien Survivals, Slasher, Come Out to Play en Condemned Dubbel GTA$ en RP bij alle Business Battles, plus een gratis Orange Skull Emissive Mask en Street Crimes Red Gangs T-Shirt voor het winnen van de Event Cargo

bij alle Business Battles, plus en voor het winnen van de Event Cargo De terugkeer van Peyote Plants met psychoactieve effecten

met psychoactieve effecten Nieuwe arcadekast : Camhedz is nog te koop tot 3 november

: is nog te koop tot 3 november 40% korting op alle Arcades, hun upgrades en aanpassingen

op alle Arcades, hun upgrades en aanpassingen Een gratis Shark Camo Livery voor de Pegassi Toreador, hiervoor hoef je alleen maar in te loggen

voor de Pegassi Toreador, hiervoor hoef je alleen maar in te loggen Voertuigkortingen : 50% korting op de MTL Nightmare Cerberus, Declasse Nightmare Brutus, HVY Nightmare Scarab, Vapid Nightmare Imperator, Annis Nightmare ZR380 en Western Nightmare Deathbike, 35% korting op de LCC Sanctus en 30% korting op de Pfister Growler

: 50% korting op de MTL Nightmare Cerberus, Declasse Nightmare Brutus, HVY Nightmare Scarab, Vapid Nightmare Imperator, Annis Nightmare ZR380 en Western Nightmare Deathbike, 35% korting op de LCC Sanctus en 30% korting op de Pfister Growler De Albany Lurcher verpakt in The Ripper livery is de Lucky Wheel hoofdprijs van deze week

is de Lucky Wheel hoofdprijs van deze week Prize Ride en Challenge : als je je vier dagen op rij als eerste of tweede in de Street Race Series plaatst, verdien je de Obey Tailgater S.

: als je je vier dagen op rij als eerste of tweede in de Street Race Series plaatst, verdien je de Obey Tailgater S. Test Rides : de Ocelot Pariah, Pfister Comet S2 en Emperor Vectre

: de Ocelot Pariah, Pfister Comet S2 en Emperor Vectre Prime Gaming Bonus : spelers die hun Social Club-account koppelen aan Prime Gaming krijgen een bonus van GTA$100K voor het spelen deze week, samen met een gratis LCC Sanctus-motor, verkrijgbaar bij Southern San Andreas Super Autos

: spelers die hun Social Club-account koppelen aan Prime Gaming krijgen een bonus van GTA$100K voor het spelen deze week, samen met een gratis LCC Sanctus-motor, verkrijgbaar bij Southern San Andreas Super Autos Prime Gaming-kortingen : 70% korting op de Western Company Besra en Truffade Z-Type

: 70% korting op de Western Company Besra en Truffade Z-Type Terwijl UFO-waarnemingen, Slasher-types en spookvoertuigen de inwoners van Los Santos angst blijven inboezemen

Check voor alle details voor de Halloween update van GTA even de Newswire van Rockstar.