Halloween komt naar For Honor in ‘Monsters of the Otherworld’ event

Monsters of the Otherworld, het nieuwe Halloween event in For Honor, is vanaf morgen, 22 oktober, gratis speelbaar voor alle spelers.

Het in-game evenement duurt drie weken en introduceert twee nieuwe gamemodi gebaseerd op de Dominion modus. Van 22 oktober tot 5 november nemen spelers het in Endless March op tegen vijandelijke skeletten, die een flinke uitdaging vormen. Daarna nemen spelers het in Spooky Slashers van 5 november tot 12 november met behulp van speciale boosts op tegen demonen, verstopt over de hele map.

Met gevaar continu op de loer strijden spelers om exclusieve beloningen, waaronder wapens, versieringen en voorwerpen uit voorgaande Halloween events. Daarnaast zijn er nieuwe items beschikbaar in de in-game winkel, waaronder outfits, maskers en executies.

For Honor is reeds verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en Windows PC via de Epic Games Store en de Ubisoft Store. Ook is For Honor onderdeel van Uplay+, Ubisoft’s abonnementsservice voor Windows PC.