Hak er op los met de Beam Katana in No More Heroes 3

Er is een nieuwe trailer van No More Heroes 3 vrijgegeven. Dit keer met de ‘Beam Katana’ in de hoofdrol.

In No More Heroes 3 speel je wederom als Travis Touchdown en maak je verschillende superschurken een kopje kleiner. En daar is natuurlijk wel een gepast wapen voor nodig. De trailer bekijk je hieronder.

Het derde deel in de No More Heroes-reeks komt uit de koker van Goichi Suda en Grasshopper Manufacture.

Al spelende als Travis is het de bedoeling om één van de beste huurmoordenaars te worden.

No More Heroes verschijnt op 27 augustus voor Nintendo Switch.