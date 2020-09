Hades update versie 1.0 voor Nintendo Switch nu uit

Het recentelijk verschenen Hades is sinds deze morgen voorzien van een update. Ontwikkelaar Super Giant Games heeft bijvoorbeeld een bug opgelost waarbij opgeslagen gegevens niet goed worden geladen. Daarnaast zijn er meerdere kleinere pijnpunten voorzien van een verbeterslag.

We just deployed a patch for Hades for Nintendo Switch that addresses a rare issue reported by some players where save data was not loading properly, plus several other minor fixes and improvements. Thank you very much for playing, and for your feedback and support.

September 28, 2020