Hades, Skate, Art of Rally, Curse of the Dead Gods en meer naar Game Pass deze maand

Microsoft heeft laten weten dat er veel games deze maand naar Xbox Game Pass zullen komen. Hades, Skate, Art of Rally en Curse of the Dead Gods zijn slechts een handgreep voor wat de abonnees te wachten staat.

Op 5 augustus verschijnt Curse of the Dead Gods voor cloud, console en pc. Daarin zul je ‘onnoemelijke rijkdom, eeuwig leven en goddelijke krachten zoeken’, terwijl je naar een vervloekte tempel gaat. De plaats is gevuld met een labyrint van bodemloze putten, dodelijke vallen en monsters. Je hebzucht naar rijkdom zal tot je dood leiden, maar dat is niet het einde van het verhaal, want je zult opnieuw opstaan ​​om opnieuw te vechten.

Op 5 augustus komt ook Dodgeball Academia naar de cloud, console en pc. Hier ontwijk, duik en gooi je met een trefbal in deze sport-RPG. In het spel smeed je vriendschappen en maak je rivalen, terwijl je traint om kampioen te worden

Katamari Damacy Reroll zal ook op 5 augustus op dezelfde platforms aankomen. Daarin vernietigde de King of All Cosmos per ongeluk alle sterren aan de hemel. Als zijn zoon heb je de opdracht gekregen om ze weer op hun plaats te zetten.

Op 5 augustus wordt ook Lumines Remastered uitgebracht voor dezelfde platforms. De game combineert geluid, licht en puzzelactie in één ervaring terwijl je ‘groovt op geweldige house-, trance- en technobeats’.

Starmancer komt naar Game Preview op pc op 5 augustus, waar je als krachtige AI kunt kiezen om het protocol te gehoorzamen of rogue te gaan. In het spel bouw je ook ruimtehavens, laboratoria en broedmachines voor mysterieuze eieren. Je moet je verdedigen tegen honger, sabotage en ruimtezombies. Je kunt blijkbaar ook mensen kweken.

EA Play-games Skate en Skate 3 komen ook naar de service op 5 augustus, wat een nogal drukke dag is voor Game Pass-subs.

Als eerste is er Skate voor console, waar het allemaal begon. Daarin word je ‘achtervolgd door bewakers’, probeer je burgers te imponeren of te irriteren, rijd je met professionals en ontdek je skatewinkels in een volledig reactieve stad.

De volgende is Skate 3 die via de cloud naar de service komt. In deze coöp-game moet je het ultieme team bouwen en het aanzien van de stad veranderen.

Vanaf 10 augustus komen er deze maand meer EA Play-games naar de service. De games zijn allemaal van Codemasters en zijn Dirt 4, Dirt Rally, Dirt Rally 2.0, F1 2020 en Grid.

Voor degenen die van racegames houden, komt Art of Rally op 12 augustus naar Xbox Game Pass voor cloud, console en pc. Geïnspireerd door het gouden tijdperk van rally, hebben de makers van Absolute Drift een game ontwikkeld die je meeneemt over de hele wereld door kleurrijke en gestileerde omgevingen. Er zijn in totaal 61 auto’s in het basisspel, 60 rallyfasen, dagelijkse en wekelijkse uitdagingen met leaderboards, foto- en replay-modus en Ghost Racing. De game bevat nu de Kenya-update die wordt geleverd met vier nieuwsauto’s, zes nieuwe tracks en een nieuw free-roam-gebied.

Game of the Year winnende schurkachtige Hades komt op 13 augustus naar de cloud, console en pc via de service. In deze kerkercrawler trotseer je de god van de doden terwijl je vecht uit de onderwereld van de Griekse mythe. Om je op weg te helpen, hanteer je de krachten en mythische wapens van Olympus, terwijl je sterker wordt en meer van het verhaal ontrafelt bij elke unieke ontsnappingspoging.

Eindelijk, op 17 augustus, arriveert Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition op pc. Omdat het de Premium Edition is, heb je een advertentievrije ervaring en ontvang je een exclusieve Xbox Game Pass-kaart terug. De titel bevatte de beste Solitaire-kaartspellen in één app en heeft dagelijkse uitdagingen, competitieve evenementen, Xbox-prestaties en een nieuw Xbox-thema.

Met nieuwe games die aankomen, betekent dit dat sommige zullen vertrekken. Je hebt tussen nu en 8 augustus om GTA 5 voor cloud en console te downloaden en te spelen. Daarnaast zullen er nog een aantal games op 15 augustus de service verlaten, namelijk:

Ape Out (PC)

Crossing Souls (PC)

Darksiders Genesis (Cloud, Console, and PC)

Don’t Starve (Cloud, Console, and PC)

Final Fantasy 7 (Console and PC)

Train Sim World 2020 (Cloud, Console, and PC)